La séance de cotation des actions de la BRVM s’est achevée sur une perspective négative pour les indices phares. Ce repli a été enregistré suite à la baisse de 1,77 % à 25 000 FCFA, entraînant une perte de capitalisation de 45 milliards FCFA.

Repli du marché de la BRVM

La BRVM avait connu une hausse la veille, mais cette dynamique n’a pas duré, en raison de la contre-performance de Sonatel, qui a pesé sur les principaux indices de la bourse.

Ainsi, le BRVM-COMPOSITE a reculé de 0,32 % à 290,91 points, tandis que le BRVM-30 a enregistré une perte de 0,39 % à 146,29 points. Toutefois, le BRVM-PRESTIGE a mis fin à la tendance négative des deux premiers indices en enregistrant une légère hausse de 0,36 % à 123,23 points. Cette progression a été soutenue par le dynamisme d’ONATEL (+4,83 % à 2 820 FCFA) et de TOTAL SN (+3,83 % à 2 440 FCFA). Sur le plan individuel, certaines valeurs comme NEI-CEDA, SOGB CI et SOLIBRA CI ont enregistré une baisse significative. Elles ont respectivement chuté de 5,56 % à 680 FCFA, 5,30 % à 5 000 FCFA et 4,69 % à 14 010 FCFA.

A lire aussi : BRVM : baisse des indices phares

Bien que la tendance baissière ait dominé le marché, certains titres ont su tirer leur épingle du jeu. UNILEVER CI occupe la première place avec une hausse de 7,49 % à 6 960 FCFA, suivi de BERNABE, qui progresse de 5,45 % à 1 065 FCFA, et enfin SOLIBRA CI, qui enregistre une augmentation de 4,83 % à 2 820 FCFA. Les échanges de cette séance ont atteint un montant de 686,3 millions FCFA, soit 42,61 % du total.

Par ailleurs, le volume global des transactions a augmenté de 254,14 % pour atteindre 1,6 milliard FCFA, soit près du triple des volumes échangés la veille.