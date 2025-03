Fin des rumeurs ? En tout cas, Fior2Bior et Shaki sont visiblement de nouveau ensemble.

Après plusieurs jours de rumeurs et de spéculations, l’artiste ivoirien Fior2Bior et sa fiancée Shaki ont mis fin aux doutes concernant leur relation. Une nouvelle vidéo partagée ce week-end sur les réseaux sociaux les montre plus complices que jamais, dissipant ainsi les bruits de séparation. Tout a commencé avec le mea culpa public de Fior2Bior, exprimant ses regrets envers sa bien-aimée et laissant entendre une volonté de réconciliation. Ce samedi, les internautes ont découvert des images du chanteur de Gbongbarada aux côtés de Shaki, affichant une belle entente et une connexion indéniable.

Pour renforcer ce message, Fior2Bior a publié une autre vidéo où il taquine tendrement sa fiancée. Un moment qui a fait fondre les fans du couple, désormais rassurés sur l’avenir de leur histoire d’amour.