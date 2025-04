Le chanteur nigérian Adedamola Adefolahan, plus connu sous le nom de Fireboy DML, s’est confié sur une décision personnelle qui a profondément blessé son père : ses tatouages.

Entre art et tradition : Fireboy DML parle de ses tatouages et de la réaction de son père

Dans un épisode récent du 90s Baby Show, Fireboy DML a révélé que son père n’a jamais accepté qu’il se fasse tatouer, au point de ne toujours pas lui avoir pardonné cet acte : « Une chose que j’ai faite et qui a brisé le cœur de mon père ? Je crois que je l’ai déjà faite : mes tatouages. Chaque fois qu’il vient me voir, je suis toujours en jalabiya, entièrement couvert. Parce que les tatouages, ça lui brise le cœur à chaque fois qu’il les voit. »

Fireboy DML a expliqué qu’il porte systématiquement une jalabiya pour cacher ses tatouages lorsque son père lui rend visite, par respect. Pourtant, son père ne s’oppose pas à ses piercings, qu’il accepte plus facilement. Malgré cette blessure familiale, Fireboy affirme ne rien regretter : « Même si j’étais devenu banquier, j’aurais quand même eu des tatouages. Ce n’est pas une question d’image d’artiste. C’est une forme d’art, une manière de m’exprimer. Parfois, j’ai envie d’être torse nu tout en ayant une présence. Porter un débardeur et me sentir stylé, c’est ça, les tatouages pour moi. »

Avec son premier single de 2024, le pionnier de l’afrobeats confirme qu’il vit une histoire d’amour quotidienne avec son art – une passion qui, malgré les tensions familiales, le pousse à revendiquer pleinement son identité.