Le FMI (Fonds monétaire international) a procédé à la nomination de Tony O. Elumelu à la tête du Conseil consultatif sur l’entrepreneuriat et la croissance, le jeudi 27 mars à Lagos. Avec cette nomination, Tony O. Elumelu apportera son expertise au sein du Conseil consultatif sur l’entrepreneuriat et la croissance pour un développement stratégique.

FMI : Tony O. Elumelu, une expertise à grande échelle au Conseil consultatif sur l’entrepreneuriat et la croissance

Le FMI a confié la gestion du Conseil consultatif sur l’entrepreneuriat et la croissance à Tony O. Elumelu, fondateur et président du groupe Heirs Holdings et principal acteur de l’entrepreneuriat sur le continent africain. Ainsi, avec son engagement en faveur du développement de l’entrepreneuriat, qu’il considère comme un facteur clé du développement économique de l’Afrique, la fondation de Tony O. Elumelu a accompagné et formé 25 000 entrepreneurs africains depuis 2015.

A lire aussi : 10 pays africains surendettés auprès du FMI

L’Africapitalisme a conduit des investissements visant à permettre au secteur privé de contribuer majoritairement au développement du continent. Ces investissements ont généré une valeur sociale et économique à long terme. En effet, grâce à son expérience et à son dynamisme, Tony O. Elumelu va contribuer à la croissance et au développement du Conseil consultatif sur l’entrepreneuriat et la croissance.

Toutefois, la responsabilité du Conseil ne reposera pas uniquement sur les épaules du fondateur du groupe UBA. Il sera accompagné de leaders mondiaux du secteur privé, de responsables politiques et d’universitaires, tous engagés dans la mission de relever les défis liés à l’entrepreneuriat. En outre, sous sa direction, Elumelu fera de l’entrepreneuriat africain un maillon indispensable dans la prise de décision économique mondiale grâce au FMI

Le Conseil consultatif sur l’entrepreneuriat et la croissance de la FMI est composé de plusieurs membres, dont le professeur d’économie à l’Université de Chicago, M. Harberger ; le professeur Ufuk Akcigit ; l’ambassadrice d’Arabie saoudite aux États-Unis, Son Altesse Royale Reema Bandar Al-Saud ; le président-directeur général et cofondateur de Salesforce, M. Marc Benioff ; la présidente exécutive de Banco Santander, Mme Ana Botín ; et le président du groupe Tata, M. Natarajan Chandrasekaran.

Dans la suite de la liste, du Conseil consultatif sur l’entrepreneuriat et la croissance de la FMI on trouve : Mme Margherita Della Valle, directrice générale du groupe Vodafone ; M. Robert Smith, fondateur, président et directeur général de Vista Equity Partners ; ainsi que M. Federico Sturzenegger, ministre argentin de la déréglementation et de la transformation de l’État.

Ces membres emblématiques, tous dotés d’une solide expérience en entrepreneuriat, apporteront une valeur ajoutée au Conseil, contribuant ainsi à son bon fonctionnement et à l’innovation entrepreneuriale du continent africain.