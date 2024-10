Eloge Enza-Yamissi fait son retour en sélection nationale comme, Entraineur des Fauves de Bas-Oubangui. La nouvelle est rendue publique ce 25 octobre 2024, par la Fédération Centrafricaine de Football (FCF).

Dans une interview exclusive publiée sur la page officielle de la Fédération Centrafricaine de Football (FCF), l’ancien international Centrafricain a accueilli favorablement, cette nomination et parle de « fierté ». Selon lui, « ça faisait partie d’un de mes objectifs quand j’ai arrêté ma carrière en équipe nationale » et, « j’ai toujours voulu entrainer notre équipe », a indiqué Eloge Enza-Yamissi.

En ce qui concerne la tâche qui l’attend, Eloge Enza-Yamissi indique, qu’il ne doit pas laisser les « émotions prendre le dessus ». En abordant sa capacité à diriger l’équipe nationale de la Centrafrique de Football, le nouvel entraineur des Fauves de Bas-Oubangui exprime une sorte de confiance en soi. « J’ai passé mes diplômes et j’ai travaillé avec des grands coachs pour me retrouver dans cette situation », a expliqué Eloge Enza-Yamissi.

Eloge Enza-Yamissi, reste lucide car, « les attentes sont très grandes et on doit travailler dure », a indiqué l’ancien Fauves de Bas-Oubangui. Et même s’il est arrivé aujourd’hui dans « une situation d’urgence » explique-t-il, « il m’appartient de constituer un groupe, de mettre en place une équipe compétitive avec des joueurs qui veulent marquer l’histoire » du Football en Centrafrique.

L’ancien Capitaine des Fauves de Bas-Oubangui, Eloge Enza-Yamissi explique qu’il dispose à son compteur, « plus de 400 matchs en professionnel » et, « plus de 20 » matchs avec les Fauves de Bas-Oubangui de la Centrafrique. Ce qui représente un avantage car explique-t-il, « je connais l’importance du drapeau de notre pays ». « J’ai mouillé mon maillot dans la difficulté avec ce drapeau », a expliqué Eloge Enza-Yamissi.

En rappel, Eloge Enza-Yamissi est nommé à ce poste, en replacement de Raoul Savoy. C’est ce dernier, qui avait accompagné les Fauves de Bas-Oubangui depuis sa nomination au mois d’août 2021 à la tête de l’équipe nationale en Centrafrique.

En plus, les dernières rencontres des Fauves de Bas-Oubangui, ont concerné une double confrontation du 12 et 15 octobre 2024 avec le Maroc. A l’issue de ces deux rencontres, les Fauves de Bas-Oubangui ont été battus respectivement, 4 buts à 0 et 5 buts à 0.