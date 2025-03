Les rumeurs d’une tentative d’empoisonnement de Faustin-Archange Touadéra, ont franchi les frontières nationales de la Centrafrique. Le Président des Emirats Arabes Unis, Cheick Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, a eu un entretien téléphonique sur le sujet avec son homologue Faustin-Archange Touadéra.

Dans un court message de remerciement publié sur la page officielle de la Présidence Centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra indique, que « son appel tout aussi chaleureux, humaniste que fraternel », a eu lieu ce lundi 24 mars 2025 à 21h en Centrafrique.

L’Emir d’Abou Dabi tenait par cet appel, explique le Président Centrafricain, « à s’enquérir de ma santé, de ma situation personnelle et celle de mon pays après les informations alarmantes diffusées sur les réseaux sociaux ».

En parallèle indique Faustin-Archange Touadéra, « nous-nous sommes engagés mutuellement, dans cette conversation, à renforcer notre relation tout aussi fraternelle que stratégique, tout en réaffirmant son soutien fraternel ». « Qu’Allah bénisse cette fraternité entre nos deux peuples », a conclu Faustin-Archange Touadéra, sous la forme d’une prière.

Il faut savoir, que ce soupçon d’empoissonnement est lié à l’arrestation dans la nuit du 19 au 20 mars 2025, de Christian et Eusèbe Dondra à Bangui. D’après l’élément sonore qui les incrimine, ils sont soupçonnés d’avoir organisé l’empoisonnement de Faustin-Archange Touadéra et l’un de ses conseillers, à travers une bouteille de Whisky et un cigare.

Pour le moment, les enquêtes sont toujours en cours, et les deux mis en cause sont les frères de l’ancien Premier ministre Henri Marie Dondra. Ce dernier a été l’un des alliés de Faustin-Archange Touadéra jusqu’en 2023, avant de créer son propre parti politique en Centrafrique.