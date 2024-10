On en sait un peu plus sur ce qui est reproché à Kemi Seba, arrêté à Paris lundi. Quarante-huit heures après sa garde à vue, on vient d’apprendre que l’activiste béninois est arrêté pour « intelligence avec une puissance étrangère » en vue de poser des acte à l’encontre de la France

Les accusations sont graves, et Kemi Seba risque gros. De sources judiciaires, l’activiste risque jusqu’à 30 ans de prison si la poursuite est maintenue et s’il est reconnu coupable.

En attendant, le leader de l’ONG Urgences Panafricanistes est toujours en garde à vue. Celle-ci pourrait être prolongée jusqu’à 96 heures avant sa présentation devant le juge, qui décidera de l’abandon ou du maintien des poursuites. Dans ce dernier cas, Kemi Seba pourrait être mis sous mandat de dépôt ou placé sous contrôle judiciaire.