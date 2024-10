L’arrestation de Kemi Seba à Paris a été confirmé ce mardi. Selon les informations d’AFRIQUE SUR 7, l’activiste se trouvait en France pour rencontrer des opposants béninois et rendre visite à un proche malade. Il s’y est rendu librement après avoir obtenu un visa Schengen d’une durée d’un an, selon ses proches.

L’arrestation de Kemi Seba en France confirmée

Ce qui semblait être une simple rumeur s’est finalement confirmée. Kemi Seba a bien été interpellé par les autorités françaises. Son arrestation, survenue lundi, a été effectuée par des agents de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Ce service est souvent mobilisé dans les affaires jugées sensibles pour la sécurité nationale.

Les raisons précises de cette arrestation restent floues, mais elle intervient après une période d’activités intenses pour l’activiste. Avant de se rendre en France pour rencontrer des opposants béninois et un proche à lui, Kemi Seba avait participé à une série d’interviews et avait assisté au Congrès Anticolonialiste de Bakou, en Azerbaïdjan. Il s’était également rendu en Belgique et en Espagne.

L’ONG Urgences Panafricanistes, dont Kemi Seba est le leader, a dénoncé cette arrestation. L’ONG soupçonne un « acharnement des autorités françaises ».

« Kemi Seba a obtenu un visa Schengen d’une durée d’un 1 an »

Le leader de l’ONG Urgences Panafricanistes était loin d’imagier cette interpellation, car il circulait avec un visa Schengen. Selon ses proches, ce visa Schengen d’un an, conformément au règlement européen n° 265/2010, devrait lui permettre de circuler librement dans les 26 pays de l’espace Schengen.