Le président de la République de France Emmanuel Macron a dévoilé ce jour la composition du nouveau gouvernement, issu de la proposition du Premier ministre François Bayrou. Cette équipe, marquée par un fort engagement en faveur de la transition écologique et de la souveraineté, se distingue par la présence de deux ex-Premiers ministres et un nombre important de ministères et de secrétariats d’État.

Un nouveau gouvernement axé sur l’écologie et la transition en France

Après la nomination du Premier ministre de France, la composition du Gouvernement est rendue publique. Dans l’équipe proposée par François Bayrou, on note un des experts en écologie et la transition.

L’ensemble des membres du nouveau gouvernement de France se réunira pour la première fois le 3 janvier prochain. Ce conseil des ministres sera l’occasion de fixer les grandes orientations de la nouvelle équipe gouvernementale.

Liste du nouveau gouvernement de France

Mme Elisabeth BORNE, ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

M. Manuel VALLS, ministre d’Etat, ministre des outre-mer ;

M. Gérald DARMANIN, ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;

M. Bruno RETAILLEAU, ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;

Mme Catherine VAUTRIN, ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;

M. Eric LOMBARD, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;

M. Sébastien LECORNU, ministre des armées ;

Mme Rachida DATI, ministre de la culture ;

M. François REBSAMEN, ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ;

M. Jean-Noël BARROT, ministre de l’Europe et des affaires étrangères ;

Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ;

Mme Annie GENEVARD, ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ;

M. Laurent MARCANGELI, ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification ;

Mme Marie BARSACQ, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative ;

Ministres auprès des ministres de plein exercice :

Auprès du Premier ministre de France :

M. Patrick MIGNOLA, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement ;

Mme Aurore BERGE, ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations ;

Mme Sophie PRIMAS, ministre déléguée, porte-parole du Gouvernement ;

Auprès de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche :

M. Philippe BAPTISTE, ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

Auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur :

M. François-Noël BUFFET ;

Auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles :

Mme Astrid PANOSYAN-BOUVET, ministre chargée du travail et de l’emploi ;

M. Yannick NEUDER, ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins ;

Mme Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, ministre déléguée chargée de l’autonomie et du handicap ;

Auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :

Mme Amélie de MONTCHALIN, ministre chargée des comptes publics ;

M. Marc FERRACCI, ministre chargé de l’industrie et de l’énergie ;

Mme Véronique LOUWAGIE, ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire ;

Mme Clara CHAPPAZ, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique ;

Mme Nathalie DELATTRE, ministre déléguée chargée du tourisme ;

Auprès du ministre des armées de France :

Mme Patricia MIRALLES, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants ;

Auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation :

Mme Valérie LETARD, ministre chargée du logement ;

M. Philippe TABAROT, ministre chargé des transports ;

Mme Françoise GATEL, ministre déléguée chargée de la ruralité ;

Mme Juliette MEADEL, ministre déléguée chargée de la ville ;

Auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères :

M. Benjamin HADDAD, ministre délégué chargé de l’Europe ;

M. Laurent SAINT-MARTIN, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l’étranger ;

M. Thani MOHAMED SOILIHI, ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux.