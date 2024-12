Mohamed Salah continue de briller à Liverpool. Auteur d’un doublé et de deux passes décisives lors de la victoire éclatante des Reds face à Tottenham (6-3), l’Égyptien a une nouvelle fois démontré tout son talent.

Premier League : Salah illumine Anfield avec un match de gala

Arne Slot, le manager de Liverpool, n’a pas tari d’éloges à l’égard de son joueur. « Il prouve encore une fois qu’il est capable de marquer et d’être décisif », a-t-il déclaré, soulignant l’engagement quotidien de Salah. « Il est toujours là pour ses coéquipiers et très agréable à côtoyer », a ajouté Slot, insistant sur l’humilité et l’esprit d’équipe de l’attaquant.

Le technicien néerlandais a également mis en avant la discipline de Salah et son implication dans la récupération du ballon. Des qualités qui expliquent sa longévité au plus haut niveau. « Sa discipline et son travail de récupération sont remarquables », a souligné Slot.

À 32 ans, Salah reste un élément incontournable de l’équipe de Liverpool. « Il est l’un des piliers de cette équipe », a confirmé Slot. Ses performances constantes font de lui un exemple pour les jeunes joueurs et une référence dans le monde du football.

Avec un tel joueur dans ses rangs, Liverpool peut envisager l’avenir avec optimisme. Ce dernier a encore de belles années devant lui et pourrait bien continuer à écrire l’histoire du club.

« Il est un joueur exceptionnel et nous sommes très heureux de l’avoir dans notre équipe », a conclu Slot.