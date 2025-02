Au Gabon, à l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril, la candidature potentielle du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, se dessine de plus en plus. Bien que le général reste silencieux pour le moment, les signes indiquent qu’il pourrait se lancer dans la course à la magistrature suprême.

Gabon: l’appel croissant à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema

Un mouvement récent baptisé « Oligui Nguema 100 % » a vivement encouragé Brice Clotaire Oligui Nguema à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Composé de 24 députés, huit sénateurs, ainsi que de nombreux hauts cadres administratifs et dirigeants associatifs, ce groupe exprime un soutien fervent à sa candidature.

Joël Ngoueneni Ndzengouma, président du mouvement, a déclaré lors d’une récente manifestation : « Nous l’appelons à être candidat à la présidence de la République. Ce qu’il décidera, nous le suivrons. » Ce mouvement illustre une pression palpable en faveur de la participation du général à cette élection cruciale.

Les dilemmes de la gouvernance civile au Gabon

Certains membres du mouvement justifient leur soutien en remettant en question la capacité des civils à diriger. Le député Gérard Ondjambi Onguia a souligné : « Les militaires qui se sont retirés ont fini par revenir pour terminer le travail qu’ils ont commencé. Peut-être n’y at-il pas besoin qu’ils se retirent pour revenir, pourquoi ne pas continuer ? » Cette perspective soulève des doutes sur la stabilité politique et la confiance envers les dirigeants civils.

Pour l’instant, Brice Oligui Nguema maintient une position neutre. Cependant, sa stratégie de rester en retrait tout en nourrissant des mouvements de soutien suggère une préparation en coulisses pour sa candidature. Cette approche classique pourrait le placer en position avantageuse en répondant à un appel populaire difficile à ignorer.

L’avenir incertain et les défis de leadership

La tentation du pouvoir est inévitable dans de telles circonstances, souvent exacerbée par l’entourage du chef et ses partisans. La décision de Brice Clotaire Oligui Nguema de se présenter ou non à la présidence déterminera son héritage et son impact sur l’histoire politique du Gabon. La promesse de conduire une transition vers un gouvernement civil après deux ans de présidence devra être maintenue pour assurer la stabilité à long terme.

En conclusion, la décision de Brice Clotaire Oligui Nguema de se lancer dans la course présidentielle est cruciale pour l’avenir politique du Gabon. Son parcours et ses choix à venir façonneront non seulement l’avenir immédiat du pays mais aussi son héritage dans les annales politiques nationales et internationales.