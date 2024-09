Au Gabon, les pluies torrentielles qui s’abattent depuis plusieurs jours sur Libreville et sa région ont provoqué des inondations d’une ampleur exceptionnelle, laissant de nombreuses familles sans abri.



Gabon : des quartiers populaires de Libreville touchés par les inondations



Selon un bilan provisoire, une vingtaine de foyers vivant dans les quartiers périphériques de la capitale gabonaise se retrouvent à la rue. D’après la télévision nationale, la zone d’Oloumi, très fréquentée en temps normal, est désormais inaccessible en raison de l’impraticabilité des routes.



En plus, un tronçon routier d’environ 5 kilomètres entre les quartiers PK 13 et Bizango est également coupé, isolant ainsi de nombreuses communautés. Par ailleurs, ces inondations, qui s’ajoutent à une série d’événements météorologiques extrêmes ces dernières années, mettent en évidence l’impact du changement climatique sur le Gabon.



En réalité, le pays, habitué à une saison des pluies de neuf mois, fait désormais face à des précipitations de plus en plus fréquentes et intenses. Ce changement climatique devrait désormais attirer l’attention des autorités étatiques à prendre des mesures significatives pour les éviter des conséquences désastreuses dans les jours à venir.