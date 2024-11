L’artiste compositeur Pierre Dassabouté n’est plus. Son décès est survenu à Natitingou, sa ville natale située à plusieurs kilomètres de Cotonou.

Bénin : décès de Pierre Dassabouté à Natitingou

Pierre Dassabouté, reconnu pour sa capacité à fusionner les sonorités traditionnelles du Nord-Bénin avec des rythmes modernes, a su créer un style unique apprécié au-delà des frontières du pays.

Cet artiste était également reconnu pour sa facilité à faire passer des messages sur des thématiques d’intérêt général. « Nous n’avions en ce moment qu’une seule ambition. C’est de nous faire entendre. Et quand on dit ‘’se faire entendre’’, ce n’est pas seulement à travers les sons mais à travers des thèmes très précis qu’on choisissait et qui ont trait à l’éducation, à la formation, à la constitution des foyers, c’est-à-dire l’amour », avait déclaré Pierre Dossia Dassabouté dans un entretien accordé à La Nation.