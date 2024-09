En Guinée, un terrible accident de la route s’est produit dimanche dans la préfecture de Kissidougou causant la mort plusieurs passagers.



Guinée : un bus plonge dans une rivière et fait plusieurs morts



Selon les faits, il s’agit d’un bus de transport en commun, transportant des passagers et des marchandises. Ainsi, lors du trajet, le conducteur aurait perdu de contrôle conduisant à un dérapage et termine sa course dans une rivière située à plus de 15 kilomètres de la ville.



D’après les sources sécuritaires, ce drame a coûté la vie à 13 personnes, dont six enfants, et fait de nombreux blessés. Selon les premières investigations, la somnolence du conducteur serait la cause probable de cet accident.



Par ailleurs, le gouvernement guinéen, profondément attristé par ce nouveau drame, appelle la population à redoubler de vigilance sur les routes et à respecter scrupuleusement le code de la route.