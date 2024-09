À l’occasion de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le Bénin a réaffirmé son attachement à la démocratie. Dans son discours prononcé à la tribune, le représentant du Bénin, Shegun Bakari Adjadi, a été clair : son pays ne tolérera aucune velléité de déstabilisation ni de remise en cause du processus démocratique.

Le Bénin réaffirme son attachement aux principes démocratiques

Malgré les assauts qu’elle a subis ces dernières années, la démocratie reste la seule option politique dans ce pays de l’Afrique. À la 79e Assemblée générale de l’ONU, le ministre béninois des Affaires étrangères l’a réaffirmé. « Permettez-moi, dès l’entame de ce propos, de réaffirmer l’attachement indéfectible du peuple béninois à la démocratie, à la stabilité politique et au principe de conquête pacifique du pouvoir », a-t-il déclaré en ouverture de son discours.

Le pays n’est pas prêt à accepter une autre option que celle de la démocratie. C’est pourquoi il s’oppose catégoriquement à toute méthode visant à renverser l’ordre constitutionnel et à prendre le pouvoir par la force. « Toute velléité de déstabilisation, intérieure ou extérieure, sera vaincue. Notre marche vers le développement est désormais irréversible », a déclaré Shegun Bakari Adjadi.

« Nos Forces de Défense et de Sécurité, avec courage et sens de la République, continuent de protéger notre territoire et nos institutions », a-t-il ajouté. Le message est donc clair : le Bénin anéantira toute tentative de complot contre ses institutions et son territoire pour protéger ses citoyens et sa souveraineté.

À l'occasion du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale, le Ministre @shegunbakari a réaffirmé l’attachement indéfectible du peuple béninois à la démocratie, à la stabilité politique et aux principes pacifiques de conquête du pouvoir.#UNGA79 pic.twitter.com/U46OnAPNiZ — Bénin Diplomatie (@BeninDiplomatie) September 30, 2024

Cette déclaration du chef de la diplomatie béninoise intervient à un moment où Cotonou est secouée par une affaire de tentative de coup d’État impliquant Olivier Boko, homme d’affaires et ami personnel de Patrice Talon, ainsi que l’ancien ministre des Sports Oswald Homeky, lui aussi proche du président de la République. Les deux hommes ont été arrêtés et sont actuellement en garde à vue.