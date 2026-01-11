© Guinée-Bissau : première visite de la Cédéao 45 jours après le coup d’État

Une délégation de la Cédéao composée des présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye et sierra-léonais Julius Maada Bio se sont rendus en Guinée-Bissau, ce samedi 10 janvier 2026. Une visite qui intervenait 45 jours après le coup d’État qui a interrompu le processus électoral en cours au pays.

Cédéao : Bassirou Diomaye Faye en visite en Guinée-Bissau

L’objectif pour les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye et sierra-léonais Julius Maada Bio à Bissau est d’obtenir des avancées sur plusieurs sujets sensibles en lien avec la transition en Guinée-Bissau. Lors des entretiens, la délégation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a demandé une remise en liberté sans condition de tous les détenus politiques, arguant que leur détention entrave tout climat de confiance nécessaire à une sortie de crise.

De son côté, la junte privilégie une approche « graduelle » sans donner de calendrier précis. La principale figure de l’opposition, Domingos Simoes Pereira, leader du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap Vert (PAIGC), est toujours en détention.

Il faut noter que la délégation de la Cédéao en Guinée-Bissau a pu rendre visite à Domingos Simoes Pereira, ainsi qu’à Fernando Dias, candidat à la dernière présidentielle. Une visite qui intervient alors que plusisurs ONG alertent sur des violations des droits humains depuis le putsch.

La durée de la transition en Guinée-Bissau est un autre point de friction. Les médiateurs ouest-africains poussent en faveur d’une transition courte, cadrée et transparente, assortie d’un calendrier électoral précis. Á Bissau, les militaires parlent d’un nécessaire « délai de sécurité » pour stabiliser les institutions avant d’organiser des élections, sans préciser de durée envisagée. D’après des sources, ils perçoivent aussi la force d’attente de la Cédéao comme une menace potentielle.