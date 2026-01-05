Guinée : La Cour suprême valide la victoire de Mamadi Doumbouya

En Guineé, la Cour suprême a confirmé dans la soirée de ce dimanche 5 janvier 2026, la victoire de Mamadi Doumbouya à l’élection présidentielle du 28 décembre dernier. Le général est définitivement élu dès le premier tour avec 86,72 % des suffrages.

Guinée : Mamadi Doumbouya élu président pour les 7 prochaines années

En Guinée, la Cour suprême a confirmé dimanche soir, la victoire du Général Mamadi Doumbouya à l’élection présidentielle du 28 décembre dernier. Son mandat est parti pour durer 7 ans. La victoire du candidat indépendant a été proclamée sans surprise par le président de la Cour suprême, Fodé Bangoura, face à des adversaires peu connus du grand public. « Considérant que le candidat Mamadi Doumbouya a obtenu le plus grand nombre de suffrages, il est élu président de la République de Guinée dès le premier tour pour un mandat de sept ans », a-t-il déclaré.

Sidibé Ousmane, membre du bureau politique du Rassemblement des Guinéens pour la prospérité de Elhadj Bouna Kéita, qui estime que dans cette élection c’est la Guinée qui a gagné. « C’est un sentiment de satisfaction et de joie que j’exprime devant tout le peuple de Guinée. Parce que, avant tout, aujourd’hui, c’est la Guinée qui gagne. Il faut saluer la dynamique de la démocratie. C’est un esprit républicain que les neuf candidats ont observé et un esprit de maturité qu’il faut saluer », a-t-il confié.

The United States congratulates President-elect Mamadi Doumbouya on his election as president of the Republic of Guinea. We look forward to working together to strengthen our bilateral ties and advance economic prosperity and stability for both our peoples.



Dans sa première adresse à la nation après la proclamation officielle des résultats, le président Mamadi Doumboya a appelé les Guinéens à se rassembler pour « bâtir une Guinée de souveraineté politique et économique ». « En m’accordant la majorité absolue dès le premier tour du scrutin, votre choix m’oblige davantage. Le peuple de Guinée a fait preuve de maturité, de calme et de dignité », a-t-déclaré.

Selon l’AFP, le président français Emmanuel Macron a appelé dimanche soir Mamadi Doumbouya « pour le féliciter après la validation de sa victoire à l’élection présidentielle de Guinée par la Cour suprême » et saluer « cette étape décisive vers l’achèvement de la transition » du pays.