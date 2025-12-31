Guinée : Mamadi Doumbouya élu Président au premier tour des élections

Guinée : Mamadi Doumbouya élu Président au premier tour des élections
© Guinée : Mamadi Doumbouya élu Président au premier tour des élections

En Guinée, le général Mamadi Doumbouya est sans surprises, élu démocratiquement président de la République dès le premier tour. Et ceci, quatre ans après le coup d’État qui l’a porté au pouvoir.

Guinée : Mamadi Doumbouya élu Président de la République avec 86,72 % des voix

En Guinée, c’est dans le calme que la population a accueilli ce 30 décembre vers 23h, l’annonce des résultats des élections présidentielles de ce dimanche 28 décembre 2025. Pas de manifestation spontanée, les habitants de la capitale de la Guinée sont restés à la maison selon ce que rapporte RFI. Les rues étaient vides comme elles le sont habituellement à cette heure un soir de semaine. Seuls quelques dizaines de partisans de Mamadi Doumbouya sont brièvement sortis célébrer sa victoire.

Ils sont quatre candidats qui avaient déjà reconnu leur défaite et félicité Mamadi Doumbouya au moment de l’annonce des résultats, mais pas Abdoulaye Yéro Baldé ni Faya Millimouno, arrivés respectivement deuxième avec 6,59 % et troisième avec 2,04 % des voix. Le taux de participation officiel se situe finalement à 80,95 %, un peu plus bas que les 85 % initialement annoncés. Ces résultats doivent désormais être validés par la Cour suprême

C’est donc la fin déjà d’un processus électoral en Guinée marqué par l’absence des poids lourds de l’opposition, tous en exil. Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Cellou Dalein Diallo avait même dénoncé une « mascarade électorale » et appelé ses militants à rester chez eux. Dans leurs déclarations finales, les missions d’observation de l’Union africaine et de la Cédéao ont relevé l’absence des principaux partis d’opposition, tout en félicitant les autorités guinéennes pour la bonne organisation du scrutin.

