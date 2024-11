La rentrée solennelle du Barreau de Guinée s’est tenue ce vendredi 15 novembre 2024, dans la salle du congrès du palais du peuple à Conakry, sous le thème : « Le droit comme un instrument de sécurité des personnes et des entreprises ». Présent à l’évènement, le Premier Amadou Bah Oury a exprimé l’attachement du gouvernement de transition à la justice.

Le PM Bah Oury réaffirme l’engagement de la Guinée pour une justice protectrice

Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, a souligné l’importance de la justice dans un État de droit et a salué l’engagement des magistrats et avocats pour la défense des droits. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir le secteur judiciaire, rappelant que, selon le Président Mamadi Doumbouya, la justice est « la boussole de la transition ». Il a ajouté que le gouvernement reste déterminé à fournir aux acteurs de la justice les moyens nécessaires pour accomplir pleinement leur mission.

Le @PMGUINEE17, Amadou Oury BAH a présidé la cérémonie de rentrée solennelle des avocats au barreau de Guinée, tenue dans la salle du congrès du Palais du Peuple.



La rentrée solennelle des avocats témoigne de l’importance de la justice dans la construction d’une société… pic.twitter.com/y3W0XcOJC5 — Primature de la République de Guinée (@PrimatureGN) November 15, 2024

Me Mamadou Diop Souaré, bâtonnier de l’ordre des avocats et président du Barreau de Guinée, a indiqué que cette journée permet aux avocats de renouveler leur engagement en faveur des droits fondamentaux et de la justice. Il a rappelé que cette tradition, courante dans de nombreux pays, est une occasion de faire le bilan et de se préparer aux défis futurs de la profession.

Dans son discours, le professeur Isaac Yankhoba Ndiaye a exploré le thème de la rencontre, distinguant sécurité et sûreté, et rappelant le rôle des entreprises dans le respect des droits de l’homme.

Au cours des trois jours de réflexion, les avocats ont échangé sur divers aspects de leur profession pour améliorer la qualité des services juridiques en Guinée tout en respectant les normes éthiques.

À la fin de la rencontre, les avocats étrangers ont exprimé leur satisfaction pour la qualité des échanges et ont souligné ce qu’ils ont informé de leurs collègues guinéens.

Fodé TOURE (Correspondant AFRIQUE SUR 7 à Conakry)