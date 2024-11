La 5ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025) a pris fin ce samedi 16 novembre. Les résultats de ce tour ont apporté leur lot de surprises et bousculé le classement de certains groupes.

CAN 2025 (Q) : le point sur les qualifications après la 5ᵉ journée

Les passionnés du football africain ont eu droit à de très belles affiches comptant pour la 5ᵉ journée des éliminatoires de la CAN 2025. Cette journée a pris fin par des surprises avec l’élimination du Ghana jadis parmi les géants du continent. Au terme de cette journée, on note la qualification de 19 nations sur les 24 attendues à la phase finale de la CAN 2025 prévue au Maroc.

La 6ᵉ et dernière journée va s’enchainer à partir du dimanche 17 novembre pour prendre fin trois jours plus tard (19 novembre). Et à cette date, toutes les nations qualifiées pour la CAN 2025 seront connues.

Résultats de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025:

Mercredi 13 Novembre:

Namibie 0 vs 0 Cameroun

Libéria 1 vs 0 Togo

Tchad 1 vs 1 Sierra Leone

Jeudi 14 Novembre:

Soudan du Sud 3 vs 2 Congo

Guinée Équatoriale 0 vs 0 Algérie

Lesotho 1 vs 0 République Centrafricaine

Burundi 0 vs 0 Malawi

Madagascar 2 vs 3 Tunisie

Rwanda 0 vs 1 Lybie

Niger 4 vs 0 Soudan

Bénin 1 vs 1 Nigéria

Burkina Faso 0 vs 1 Sénégal

Vendredi 15 Novembre

Ouganda 0 vs 2 Afrique du Sud

Botswana 1 vs 1 Mauritanie

Zambie 1 vs 0 Côte d’Ivoire

Eswatini 1 vs 1 Guinée Bissau

Mozambique 0 vs 1 Mali

Cap vert 1 vs 1 Egypte

Zimbabwe 1 vs 1 Kénya

Gambie 1 vs 2 Comores

Angola 1 vs 1 ghana

Gabon 1 vs 5 Maroc

Samedi 16 Novembre

Samedi 16 novembre

Ethiopie 0 vs 2 Tanzanie

Guinée 1 vs 0 RD Congo

Classements par groupe après la 5e journée

Groupe A

Tunisie (10 points, +2)

Comores (9 points, +2)

Gambie (5 points, -1)

Madagascar (2 points, -3)

Groupe B

Maroc (15 points, +17)

Gabon (7 points, -3)

Centrafrique (3 points, -10)

Lesotho (4 points, -5)

Groupe C

Égypte (13 points, +10)

Botswana (7 points, -3)

Cap-Vert (4 points, -3)

Mauritanie (4 points, -4)

Groupe D

Nigeria (11 points, +7)

Bénin (7 points, 0)

Rwanda (5 points, -1)

Libye (4 points, -4)

Groupe E

Algérie (13 points, +10)

Guinée équatoriale (8 points, 0)

Liberia (4 points, -4)

Togo (2 points, -6)

Groupe F

Angola (13 points, +5)

Soudan (7 points, -2)

Niger (4 points, 0)

Ghana (3 points, -3)

Groupe G

Zambie (10 points, +1)

Côte d’Ivoire (9 points, +5)

Sierra Leone (5 points, -3)

Tchad (3 points, -3)

Groupe H

RD Congo (12 points, +6)

Guinée (9 points, +4)

Tanzanie (7 points, -2)

Éthiopie (1 point, -8)

Groupe I

Mali (11 points, +3)

Mozambique (8 points, +3)

Guinée-Bissau (5 points, -1)

Eswatini (2 points, -5)

Groupe J

Cameroun (11 points, +5)

Zimbabwe (9 points, +3)

Kenya (5 points, -3)

Namibie (1 point, -5)

Groupe K

Afrique du Sud (11 points, +8)

Ouganda (10 points, +2)

Congo (4 points, -7)

Soudan du Sud (3 points, -3)

Groupe L

Sénégal (13 points, +7)

Burkina Faso (10 points, +6)

Burundi (4 points, -5)

Malawi (1 point, -8)