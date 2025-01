En Guinée, le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) a entamé ce vendredi les travaux de son troisième congrès du bureau politique. Cet événement, prévu pour durer deux jours, marque un moment clé pour la formation politique.

Guinée : coup d’envoi du congrès national du PEDN

Les militants et sympathisants du Parti de l’Espoir pour le Développement National se sont mobilisés au siège du parti pour participer à ce qu’ils qualifient d’événement historique.

Lors de l’ouverture de la cérémonie, Mamadou Fofana, président de la commission nationale d’organisation, a présenté ce congrès comme une étape charnière dans la vie du parti. Selon lui, ce moment symbolise à la fois la continuité et le renouveau, la fidélité aux principes fondateurs du PEDN et l’audace d’innover pour relever les défis actuels. S’adressant aux congrèsistes, il les a invités à redoubler d’efforts tout en respectant rigoureusement les principes du parti. Il a également souligné l’importance de cultiver en eux un esprit d’équipe et d’écoute.

Le porte-parole du parti, Mohamed Cissé, a pour sa part félicité les organisateurs de ce congrès avant de rappeler les enjeux majeurs de cet événement. Selon lui, les travaux permettront aux participants de réfléchir, de débattre et de définir ensemble les orientations stratégiques qui guideront les actions du PEDN dans les années à venir.

Le président sortant du parti, Lansana Kouyaté, a saisi l’occasion pour remercier la commission d’organisation du congrès, qui, selon lui, n’a ménagé aucun effort pour garantir son succès.

« Ce troisième congrès a été plus éloquent que nos discours et nos documents. Il a permis aux Guinéens et aux observateurs de comprendre que le PEDN est non seulement représenté dans toutes les préfectures du pays, mais aussi que ses structures fédérales et de sections sont suffisamment mobilisatrices pour en faire un sérieux concurrent », a déclaré Lansana Kouyaté.

Le représentant du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), Abdoul Wassiou, a pour sa part précisé l’objectif de sa présence. Selon lui, il était important d’assister à cet événement pour veiller au respect des lois encadrant les partis politiques.

« Le MATD est la tutelle des partis politiques et garant du respect des dispositions de la loi portant charte des partis politiques en République de Guinée. En tant que représentants du MATD, nous sommes ici pour observer le déroulement du congrès du PEDN, qui doit se tenir dans le respect des statuts et règlements intérieurs du parti », a-t-il affirmé.

Fodé TOURE (Correspondant AFRIQUE SUR 7 à Conakry)