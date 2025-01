C’est le sujet qui fait débat sur la toile ces dernières heures. La répartition des droits d’auteur du titre Coup du marteau a récemment choqué les fans de la Team Paiya. Selon les chiffres déclarés à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), Tam Sir, arrangeur et chanteur du groupe, s’attribue une part massive de 87 % des recettes, laissant les autres membres se partager les maigres 13 % restants.

Team Paiya : les révélations choc sur les droits d’auteur de Coup du marteau

Selon les informations d’Abidjanshow, parmi ces 13 %, Ste Milano reçoit 5 %, Renard Barakissa 2 %, tandis qu’Elvis Kemayo et Willy Bénédiction se contentent de 1,5 % chacun. Quant à Toumi, il est tout simplement écarté des bénéfices, sans aucune rémunération. Cette répartition déséquilibrée a suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux depuis vendredi soir. De nombreux fans accusent Tam Sir de trahir ses compagnons de groupe, qualifiant son comportement de « méchant ». Pour l’instant, l’artiste, actuellement en séjour en France, n’a pas réagi à ces accusations.

Zagba le Requin brise le silence

Zagba le Requin, leader de la Team Paiya, avait déjà évoqué ce sujet, affirmant qu’il n’y avait jamais eu de discussions préalables concernant la répartition des droits. Il a déclaré : « J’avais l’impression qu’il viendrait au moins me consulter pour avoir mon avis. Je n’ai jamais vu de contrat au départ, mais je me disais que tout serait réglé une fois le travail terminé. » Le leader du groupe a découvert le contrat à Paris, incluant son nom avec un pourcentage fixé unilatéralement par Tam Sir. Il ajoute : « Ni Samo ni Toumaléwé ne sont mentionnés dans les déclarations à la Sacem. Au Burida, on m’a dit que nous étions déclarés, mais je n’ai jamais signé aucun document. »

Ce déséquilibre dans la gestion des droits d’auteur a mis en lumière un manque de transparence au sein de la Team Paiya.