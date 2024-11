Les Forces Vives de Guinée ( FVG), ont lancé ce mardi, 12 Novembre 2024, un appel à l’Unité d’action et à la mobilisation de toutes les forces vives pour exiger le départ du régime militaire et assurer la mise en place d’un régime de transition civil au plus-tard le 1er janvier 2025.

Les Forces vives de Guinée dénoncent les abus du régime militaire

Dans une déclaration rendue publique, les Forces vives de Guinée ont indiqué que le régime militaire viole ses engagements, et les principes de la charte de la transition qu’il a lui-même élaborée. Ils ont fait savoir que cette situation est chaotique et dramatique non seulement sur le plan politique, économique, social et surtout sécuritaire.

Les Forces vives ont souligné que le Comité National de Rassemblement pour la Démocratie s’était fixé pour objectif de rectifier les mauvaises habitudes du régime précédent, précisément la mauvaise gouvernance, le non-respect des droits de l’homme, l’ingérence dans les affaires de justice.

La Transition militaire s’éternise et la gouvernance se détériore, mais le régime a également aggravé les pratiques liberticides, se livrant à une instrumentalisation flagrante de la justice et à des violations massives des droits humains. Une trahison particulièrement grave réside dans la candidature désormais quasi-certaine du chef de la junte, Mamadi Doumbouya, à la future élection présidentielle, bien qu’il ait juré devant la nation et la communauté internationale qu’aucun membre des organes de la Transition ne se présenterait aux élections. Extrait du communiqué des Forces vives

Les Forces Vives de Guinée craignent la confiscation du pouvoir par l’équipe de Mamadi Doumbouya qui est en passe d’envoyer un « signal dangereux aux autres chefs de junte de la sous-région, les encourageant à se maintenir au pouvoir de la même manière ».

Pour l’instant, le gouvernement de transition n’a pas encore réagi à cette nouvelle sortie critique des Forces vives de Guinée.

Fodé Touré (Correspondant AFRIQUE SUR 7 en Guinée)