Au Sénégal, un nouveau rebondissement vient de marquer la campagne pour les élections législatives prévues pour le 17 novembre prochain. En pleine période de campagne électorale, Mamadou Camara, candidat de la coalition « Défar Sa Gokh », et Amadou Sow, représentant de la coalition « Samm Sa Gafaka Sa Elleg/Acsif », tous deux dans la localité de Nioro, ont annoncé leur retrait de la course.

Faute de moyens financiers, 2 candidats aux législatives sénégalaises jettent l’éponge

Cette décision, rapportée par le quotidien Le Soleil, s’explique principalement par des difficultés financières. Les deux candidats ont évoqué l’impossibilité de poursuivre une campagne électorale dans de mauvaises conditions, faute de moyens suffisants pour espérer mieux se battre en vue de ratisser large pour ces législatives au Sénégal.

Selon Mamadou Camara, qui a lancé sa candidature à la demande d’un ami, il ne serait plus possible de poursuivre face à la situation : « Je suis souffrant, mais je dépense mon argent pour faire des visites de proximité. Je me demande comment on peut battre campagne et rivaliser avec les autres sans que des moyens soient mis à disposition ? », a-t-il indiqué.

Amadou Sow, de son côté, a brièvement évoqué le décès de Mamadou Moustapha Bâ, ex-ministre des Finances et du Budget du Sénégal, comme un élément ayant pesé sur sa décision, sans donner plus de détails. Il a promis tout de même de s’exprimer plus longuement sur les ondes d’une radio locale.

Ces retraits illustrent les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux candidats lors des élections législatives ou encore locales, notamment dans les petites communes où les moyens financiers sont souvent limités. Ils soulèvent également des questions sur l’équité des campagnes électorales et la représentativité des candidats.