Présidentielles en Guinée : Les résultats provisoires en faveur de Mamadi Doumbouya

En Guinée, selon les premiers résultats provisoires publiés ce lundi soir, le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, dispose d’une large avance à l’élection présidentielle. Doumbouya est parti pour gagner dès le premier tour face à des candidats peu connus du grand public et dans un contexte de rétrécissement des libertés.

Guinée : 85% de taux de participation à l’élection présidentielle

En Guinée, le général Mamadi Doumbouya se place très loin devant dans les communes de la circonscription de Conakry comme Kaloum, Matam, Sonfonia et Ratoma. Le chef de la junte obtient des scores dépassant souvent 80 %, selon des résultats lus sur la télévision publique RTG par la directrice générale des élections, Djenabou Touré. Favori des élections présidentielles, Doumbouya garde un écart similaire en sa faveur dans plusieurs autres zones, notamment à Coyah, une ville près de Conakry, et en province, en particulier à Boffa et Fria (ouest), Gaoual (nord-ouest), Koundara et Labé (nord) et Nzérékoré (sud-est).

Malgré les appels de boycott, l’élection présidentielle en Guinée a enregistré, selon Djenabou Touré, un taux de participation de 85 %. Un mouvement citoyen qui réclame le retour des civils au pouvoir a remis en cause cette forte participation. « Une immense majorité de Guinéens a choisi de boycotter la mascarade électorale » organisée dimanche par la junte, a indiqué le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) dans un communiqué publié lundi. Les Guinéens ont « refusé de s’associer à ce simulacre de scrutin », dit le FNDC, sans toutefois donner de chiffre.

Près de 6,8 millions d’électeurs dont quelque 125 000 à l’étranger, étaient appelés à voter dimanche pour choisir entre les prétendants dont le général Doumbouya, 41 ans, qui semble assuré de gagner dès le premier tour.