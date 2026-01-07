Guinée : voici la date d’investiture de Mamadi Doumbouya

En Guinée, suite aux résultats définitifs, le Général Mamadi Doumbouya est élu président de la République à l’issue de la présidentielle du 28 décembre avec 86,72 % des suffrages. Dans un communiqué officiel, le gouvernement guinéen a informé de la date d’investiture de Doumbouya.

Guinée : le mandat de 7 ans de Mamadi Doumbouya commence le 17 janvier 2026

En Guinée, le président élu, Mamadi Doumbouya prêtera serment le 17 janvier 2026 au stade Lansana-Conté, situé en périphérie de Conakry. L’annonce a été faite ces dernières heures par la présidence guinéenne. Cette cérémonie marquera le début officiel de son mandat de sept ans.

À la tête de la Guinée depuis le coup d’État de septembre 2021, au cours duquel il avait renversé le président Alpha Condé, le général Mamadi Doumbouya a dominé le scrutin face à des candidats jugés peu représentatifs. Il a réussi à passer avec 86,72 % des suffrages. Candidat indépendant soutenu par le mouvement GMD (Génération pour la Modernité et le Développement), Doumbouya a remporté l’élection sans mener de campagne électorale. Ses apparitions publiques demeurent exceptionnelles et ses prises de parole se font essentiellement par le biais de messages vidéo enregistrés.

L’investiture prévue pour le 17 janvier prochain, symbolise le retour à l’ordre constitutionnel, quatre années après la prise du pouvoir par la junte militaire. À l’époque, Mamadi Doumbouya s’était engagé à ce que ni lui ni les autres membres du régime de transition ne participent à une élection. En dépit des critiques, les États-Unis, la France et la Chine ont adressé leurs félicitations au président élu à la suite de sa victoire.