En ce qui concerne l’insécurité en Centrafrique, l’armée nationale met la main à la pâte. Elle se fixe aussi pour mission, de traquer des arnaqueurs qui alimentent l’insécurité urbaine dans la ville de Bangui. Dans une opération de grande envergure menée à Bangui, au moins cinq arnaqueurs sont tombés dans les filets des Forces Armées Centrafricaines (FACA).

Les malheureux malfaiteurs ont été présentés à la presse, ce 13 décembre 2024 à Bangui. Le Porte-Parole de l’Etat major des FACA, Augustin Ndango-Kpako explique, que « cette mission a été confiée à la garnison de l’armée nationale, par le Chef d’Etat major des Forces Armées Centrafricaines ». Et ce dernier explique-t-il, « s’attendait à ce résultat qui est présenté à la Presse Centrafricaine » à Bangui.

Pour le Porte-Parole de l’Armée, ces malfaiteurs étaient bien organisés. Et pour preuve explique-il, « ceux-ci disposent d’une base de données en répertoire téléphonique de presque toutes les autorités » de la Centrafrique. Leur activité consiste, « à contacter ces autorités en proposant des services illusoires ou tout simplement, de leur soutirer de l’argent », a indiqué Augustin Ndango-Kpako.

Dans ses explications, le Porte-Parole de l’armée indique aussi, que « le cerveau de ces malfaiteurs avait la capacité grâce à sa voix, d’imiter une femme, un prête ou n’importe quel citoyen Centrafricain ». Et ce qui est important, c’est que « leur cible est majoritairement constituée, des autorités politiques et quelques citoyens fortunés de la ville de Bangui », a-t-il précisé.

Au sein de ce groupe d’arnaqueurs appréhendés, il y a un militaire Centrafricain. Augustin Ndango-Kpako profite de l’occasion, pour indiquer que son arrestation constituera, « un acte de dissuasion pour ses frères d’armes qui seraient tentés par la manœuvre ». Car selon lui, « l’armée a pour vocation, de former de honnêtes citoyens et non des arnaqueurs ».

Pour la suite de cette opération, le Porte-Parole de l’Etat-major indique, que « l’acte ne restera pas impuni et ces malfaiteurs seront présentés devant un tribunal pour qu’ils soient condamnés selon les lois de la République ». Augustin Ndango-Kpako explique en outre, que « les opérations de traque se poursuivent toujours dans la ville de Bangui ». L’objectif de l’armée nationale, c’est de « garantir la tranquillité des citoyens dans la ville de Bangui », a-t-il, expliqué.