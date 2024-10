Le Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, marqué par la victoire sans appel des Catalans (4-0), a été entaché par de graves incidents racistes. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des supporters madrilènes proférant des insultes racistes à l’encontre des jeunes joueurs barcelonais Lamine Yamal et Alejandro Baldé, tous deux internationaux espagnols. Une situation que le club merengue condamne avec la dernière rigueur.

Le Real Madrid face à un scandale raciste : des supporters insultent Yamal et Baldé

Le Real Madrid a rapidement condamné ces actes, affirmant dans un communiqué publié dimanche que « tout type de comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport » est inacceptable. Le club merengue a également annoncé l’ouverture « d’une enquête afin de localiser et d’identifier les auteurs de ces insultes déplorables et intolérables, de façon à ce que les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées puissent être prises ».

De leur côté, les autorités espagnoles ont aussi réagi. Elles ont procédé à l’interpellation de quatre individus pour incitation à la haine. Cette affaire met une nouvelle fois en lumière le problème persistant du racisme dans les stades espagnols, malgré les efforts des autorités et des clubs pour lutter contre ce fléau.

Les insultes racistes dont ont été victimes Lamine Yamal et Alejandro Baldé lors de la rencontre face au Real Madrid ont suscité une vague d’indignation dans le monde du football. De nombreux joueurs, entraîneurs et personnalités ont condamné ces actes, appelant à une tolérance zéro envers le racisme.