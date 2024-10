Au Bénin, le gouvernement a organisé un test dans le cadre du renforcement de la base de données des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) pour le compte du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle. Ce test, tenu le 5 octobre 2024, a déjà livré son verdict. Les candidats peuvent consulter leurs résultats en ligne à l’adresse suivante : https://officebac.educmaster.bj/.

Bénin : résultats du test de recrutement des AME

Le test, qui s’est déroulé le 5 octobre 2024, avait pour objectif de sélectionner les candidats les plus méritants en fonction de leur maîtrise des compétences pédagogiques et de leur capacité à répondre aux exigences du métier d’enseignant. Les candidats retenus bénéficieront d’un suivi plus approfondi, comprenant des formations spécifiques pour parfaire leurs aptitudes à enseigner dans des établissements de niveaux secondaire et technique.

Il convient de noter que l’admission au test de sélection ne donne pas automatiquement droit au redéploiement. Les candidats admis intégreront la base et seront pris en compte dans le cadre d’éventuels redéploiements en fonction des besoins exprimés par les collèges et lycées.