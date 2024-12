Jada Pollock, manager américaine, plus connue sous le nom de Jada P, a récemment exprimé sa frustration d’être principalement étiquetée comme la « baby-mama » de Wizkid. Elle estime que son implication personnelle avec la star de l’Afrobeats a éclipsé ses nombreuses réalisations professionnelles.

Manager, pas seulement baby-mama : Jada P défend son héritage dans l’industrie musicale

Lors d’une récente interview accordée à BET UK, Jada P a mis en lumière ses contributions majeures à l’industrie musicale. Femme d’affaires accomplie et gestionnaire de talents, elle a notamment travaillé avec des artistes internationaux de renom tels que Chris Brown, Wizkid et Skyla Tyla, prouvant son expertise et son dévouement à bâtir un héritage durable dans le secteur.

Elle a partagé une anecdote révélatrice : après avoir écrit un article approfondi et inspirant sur les Grammy Awards et l’influence grandissante de l’Afrobeats, les médias ont choisi de la réduire à son rôle de mère, en ignorant ses exploits en tant que leader de l’industrie musicale.

« Quand Wizkid a remporté un Grammy, j’ai rédigé une déclaration sur le chemin parcouru par l’Afrobeats. Ils ont publié ma déclaration, mais avec la légende « Wizkid baby mama ». Cela efface le travail acharné et l’esprit entrepreneurial que je représente », a-t-elle confié.

Jada P, à la fois mère et professionnelle, reste déterminée à changer les perceptions et à être reconnue pour son rôle clé dans l’avancement de l’industrie musicale à l’échelle mondiale. Elle espère que ses efforts contribueront à inspirer d’autres femmes à poursuivre leurs ambitions malgré les stéréotypes.