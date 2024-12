Face à l’attaque frontale orchestrée par Jean-Louis Billon, Tidjane Thiam n’a pas tardé à répliquer. Réponse du berger à la bergère. Elle a été brève, mais à la hauteur de l’attaque. Il a principalement abordé l’organisation de la convention du PDCI et son absence sur le sol ivoirien pendant plusieurs années.

PDCI-RDA : Tidjane Thiam répond à Jean-Louis Billon sur la convention et son absence en Côte d’Ivoire

Le président du PDCI-RDA assure que la convention devant désigner le candidat du parti à la présidentielle de 2025 sera bel et bien organisée. Pour lui, il s’agira juste d’une formalité, car avec sa victoire écrasante au congrès électif, il est déjà désigné candidat par la majorité des militants du PDCI. « Cette convention va être une formalité parce que le résultat en est déjà connu. Il faut arrêter le psychodrame autour de ça. Nous respecterons nos textes. Il y aura une convention, ceux qui veulent être candidats pourront l’être sans aucun problème. Il ne faut pas s’inquiéter », a déclaré Tidjane Thiam.

Selon le président du PDCI, il n’est pas dans l’intérêt du parti de se précipiter pour désigner son candidat, dans un contexte où le principal adversaire est encore muet et joue à la diversion. « Le PDCI et son président se réservent le droit de choisir le moment optimal pour que cette convention se tienne », a-t-il dit.

En tout état de cause, Thiam se dit prêt à affronter tous les candidats qui se dresseront contre lui. Avec son profil et son parcours, il s’estime suffisamment préparé à toute compétition. « Les postes que j’ai occupés dans ma carrière, je les ai obtenus au mérite. Qu’on me dise qu’avec un profil pareil, j’ai peur de la compétition ! J’ai peur de qui ? De la compétition de qui ? J’ai affronté les meilleurs cerveaux, les gens les plus compétents dans différentes géographies. Je n’ai pas peur de la compétition. J’invite tous ceux qui sont au PDCI et qui souhaitent être candidats à la convention à venir m’affronter, et je les battrai », a-t-il assuré.

Sur sa « fameuse absence de Côte d’Ivoire »

C’est une évidence. « Tout le monde sait que j’étais absent de Côte d’Ivoire. Les 96,5 % d’électeurs du PDCI qui ont voté pour moi savent que j’étais absent de Côte d’Ivoire », a-t-il dit.

« Je fais confiance à l’intelligence des Ivoiriennes. Ce qui compte pour eux, c’est de savoir qui peut les aider. Ce n’est pas un concours de présence. C’est un concours de résultats. J’ai passé 5 ans ici aux affaires en Côte d’Ivoire, et on parle encore aujourd’hui des idées que j’ai émises à l’époque », a ajouté Tidjane Thiam.

Pour Tidjane Thiam, les Ivoiriens ne doutent pas de sa capacité à créer une vision, à la vendre, à l’exécuter et à la réaliser.