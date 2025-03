Debordo Leekunfa, célèbre artiste du coupé-décalé a de nouveau fait parler de lui en s’attaquant frontalement au rappeur Himra. Lors d’un live incendiaire sur TikTok dans la nuit du 21 mars 2025, il a minimisé le succès de la nouvelle étoile du rap ivoirien et a promis de stopper son ascension.

Coupé-décalé vs rap ivoirien : Debordo Leekunfa minimise le succès de Himra

Visiblement remonté, Debordo Leekunfa n’a pas mâché ses mots à l’égard de Himra. « Himra est fort que personne, c’est juste le temps de son ‘zamou’. Mais je vais anéantir ça, car Jésus est Seigneur et Dieu agira. Tu as peur ? », a-t-il écrit sur Facebook. Par ces propos, l’icône du coupé-décalé laisse entendre que le succès actuel de Himra ne serait que temporaire et qu’il compte bien le détrôner.

Cette déclaration a rapidement fait réagir les fans des deux artistes sur les réseaux sociaux. Tandis que certains soutiennent Debordo Leekunfa, d’autres défendent Himra, qui représente la nouvelle génération de la musique ivoirienne. Reste à savoir si Himra répondra à cette attaque ou s’il choisira d’ignorer cette provocation.