Le tribunal spécial de Lagos a accordé ce jeudi 06 mars 2025, la libération sous prudence à Jude Okoye, ancien manager du duo musical P-Square, qui fait face à des accusations de détournement de fonds dépassant 1 million de dollars et 34 000 £.

Nigeria : Jude Okoye libéré sous caution après des accusations de fraude à plus d’un million de dollars

Selon des documents judiciaires datés du 27 janvier, Jude Okoye et sa société, Northside Music Limited, sont accusés d’avoir détourné des fonds destinés à la distribution numérique et aux redevances d’édition, totalisant précisément 1 019 763,87 $ et 34 537,59 £. Ces sommes proviendront de plusieurs sociétés musicales, notamment Lex Records Limited, Kobalt Music Services Limited et Mech Limited.

Le juge Rahman Oshodi a accordé une caution de 50 millions de nairas, avec pour condition que deux garants s’engagent à verser le même montant. Ces garants doivent : résider dans la juridiction du tribunal, fournir la preuve qu’ils ont payé leurs impôts au cours des trois dernières années.

En outre, Jude Okoye a été contraint de remettre ses passeports nigérian et de Saint-Kitts-et-Nevis. La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a également été mandatée pour informer les autorités de l’immigration afin d’empêcher de quitter le Nigeria.

Un risque de fuite selon l’accusation

Lors des audiences, l’avocat de Jude Okoye, Clément Onwuenwnor, a plaidé que cette affaire relevait d’un différend commercial entre partenaires et a insisté sur le fait que son client méritait une libération sous prudence.

Cependant, le procureur de l’ EFCC, Mohammed Bashir, s’y est opposé, arguant que : la double nationalité de Jude Okoye augmente le risque de fuite, les accusations portées contre lui étaient graves.

Malgré ces objections, le juge a tranché en faveur de Jude Okoye, déclaré que tous les affidavits avaient été examinés avant la décision.