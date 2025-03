La direction de Peter Okoye, l’un des membres du groupe de musique dissous P-Square, a fermement démenti les accusations de son frère, Paul Okoye. Ce dernier affirme que Peter serait impliqué dans les ennuis judiciaires de leur aîné et ancien manager, Jude Okoye.

Paul Okoye accuse Peter d’avoir fait arrêter leur frère Jude : ce qu’il faut savoir

Vendredi, Paul Okoye a pris la parole devant la presse et a directement accusé Peter d’être responsable des déboires judiciaires de leur frère Jude. Ce dernier fait face à une accusation de fraude présumée de 1,38 milliard de nairas par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). Placé en détention provisoire par la Haute Cour fédérale d’Ikoyi, à Lagos, Jude Okoye attend son audience pour une mise en liberté sous caution prévue en mars.

Lors de l’audience, Paul a désigné Peter comme le responsable de cette situation : « Il ne s’agit pas de le soutenir, car je connais la vérité. Et la vérité, c’est que, malheureusement, les journalistes ont tendance à faire croire qu’il s’agit d’un imposteur. Appelons un chat un chat : c’est Peter qui a mis Jude dans cette situation. C’est Peter qui l’a fait arrêter et je suis là pour le faire sortir. »

Peter Okoye répond aux accusations

Face à ces accusations, Peter Okoye, par l’intermédiaire de son manager Emem Kush, a catégoriquement nié toute implication dans les problèmes judiciaires de Jude Okoye. « Je ne vois pas en quoi Peter Okoye a quoi que ce soit à voir avec cette affaire. L’EFCC a enquêté sur Jude Okoye et a agi en conséquence. Peter n’a déposé aucune plainte contre lui. »

Selon Emem Kush, la pétition concernait une entreprise qui recevait des fonds au nom de Jude, mais Peter n’en avait aucune connaissance. « Ne mélangeons pas les choses et ne créons pas de problèmes là où il n’y en a pas. »

Un conflit qui remonte à plusieurs années

Les tensions entre les frères Okoye ne datent pas d’hier. En 2015, le public a pris connaissance des dissensions au sein du duo P-Square. En 2017, ils ont officiellement mis fin à leur collaboration musicale et ont entamé des carrières solo, avant de se réconcilier en 2022 et de sortir des titres comme Jaiye et Find Somebody. Cependant, en août 2024, Paul Okoye a confirmé une nouvelle séparation lors d’une interview sur City FM, où il a accusé Peter d’avoir adressé une pétition contre lui et Jude auprès de l’EFCC.

Peter a nié ces accusations mais a affirmé que sa démarche visait à révéler la trahison dont il aurait été victime de la part de Jude et de son épouse, Ifeoma.