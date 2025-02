Lors d’une récente interview sur Radio Nostalgie Côte d’Ivoire, Koffi Olomidé a salué le talent de Bebi Philip avec enthousiasme.

Bebi Philip adoubé par Koffi Olomidé : un talent hors pair

« C’est un génie. Il joue du piano, de la guitare et de plusieurs autres instruments. S’il y a un featuring que je referais, ce serait avec lui. Il est trop fort », a déclaré Koffi Olomidé. L’artiste en question n’est autre que Bebi Philip, figure incontournable du coupé-décalé, avec qui Koffi Olomidé avait déjà collaboré sur le titre « On va piétiner ». Sortie il y a environ huit ans, cette chanson a marqué les esprits et reste une référence pour les amateurs de musique africaine.

Bebi Philip : un virtuose du coupé-décalé salué par Koffi Olomidé

Reconnu pour son talent de producteur et instrumentiste, Bebi Philip s’impose sur la scène musicale grâce à son style unique, mêlant coupé-décalé, rumba et influences internationales. Son expertise musicale, alliant tradition et modernité, lui permet de conquérir un large public au-delà des frontières ivoiriennes. Figure emblématique de la rumba congolaise, Koffi Olomidé sait reconnaître le talent. Son admiration pour Bebi Philip confirme l’impact grandissant de ce dernier dans l’industrie musicale africaine.

Un artiste influent au-delà de la Côte d’Ivoire

Bebi Philip ne se contente pas de briller en tant qu’artiste. Il est également un producteur accompli, ayant contribué au succès de nombreux musiciens africains grâce à ses arrangements et ses productions innovantes. Surnommé « BBP », il ne cesse d’innover et d’explorer de nouvelles sonorités. Son expertise et sa maîtrise de plusieurs instruments font de lui une référence incontournable du coupé-décalé.

Les propos élogieux de Koffi Olomidé renforcent son statut d’icône de la musique ivoirienne. Une nouvelle collaboration entre ces deux artistes pourrait marquer un tournant et ravir leurs nombreux fans.

Vers un nouveau duo explosif ?

Leur alchimie musicale ayant déjà fait ses preuves, les fans rêvent d’un second featuring entre ces deux géants de la musique africaine. En attendant, ceux qui souhaitent redécouvrir leur première collaboration peuvent écouter « On va piétiner » sur toutes les plateformes de streaming. Ce titre reste un témoignage du talent inégalé de Bebi Philip et de la reconnaissance dont il bénéficie auprès des plus grands noms de la musique africaine.