Si elle a confirmé son aventure avec le chantre ivoirien KS Bloom, Diana Bouli veut voir Indira et l’artiste en couple.

Diana Bouli donne sa bénédiction à une union entre KS Bloom et Indira

La créatrice de contenu camerounaise Diana Bouli s’exprime à nouveau. Loin de toute rancune amoureuse, elle évoque avec bienveillance une possible union entre son ex-compagnon, le chantre KS Bloom et une autre étoile montante de la musique gospel : la chanteuse camerounaise Indira. « Moi, je pense même qu’Indira et lui formeraient un beau couple », a-t-elle déclaré.

Diana Bouli ne cache pas son admiration pour la compatibilité spirituelle et artistique entre KS Bloom et Indira, tous deux profondément engagés dans une vision chrétienne commune.

L’influenceuse camerounaise rappelle également un épisode marquant de 2022, lorsque KS Bloom avait remis à elle et à Indira des bagues de chasteté, symboles d’un engagement spirituel partagé. À cette époque, les deux jeunes femmes avaient même uni leurs voix pour soutenir le chanteur dans son ministère.