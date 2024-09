Le verdict est tombé ! Maa Bio, la vendeuse de thé accusée d’escroquerie, condamnée à un an de prison ferme. L’annonce a été faite par le tribunal le vendredi 20 septembre 2024.

Le pot aux roses de Maa Bio : une arnaque qui a tourné au vinaigre

L’affaire qui a défrayé la chronique ces derniers jours a connu son épilogue judiciaire. Yelene Kouamé, plus connue sous le pseudonyme « Maa Bio », a été reconnue coupable et condamnée à un an de prison ferme pour « escroquerie ».

Placée en détention provisoire après son audition à la police économique, elle devra également rembourser les sommes dues aux plaignants dans les trois prochains mois. Selon les faits, l’influenceuse ivoirienne avait mis en place une tontine via un groupe WhatsApp.

Ainsi, plusieurs membres, parmi lesquels les célèbres personnalités du showbiz : Zagba le requin, Président Extrator et Apoutchou National. N’n’ayant pas reçu les fonds promis, ces derniers ont porté plainte. Cette affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Les artistes cités ci-dessus ont, pour certains, livré leur version de l’histoire en révélant l’effort financier qu’ils étaient prêts à consentir pour sauver Maa Bio de la prison.

Zagba le requin et Apoutchou National s’étaient disposé à verser 1 million chacun que devait compléter l’accusé qui leur doit de l’argent afin de réunir 3 millions de FCFA exigés par le commissaire de police pour relâcher la supposée femme d’affaires, en réalité une arnaqueuse. Elle n’a pu apporter le million manquant, ce qui a amené les autorités policières d’Abidjan à la placer en détention, d’où elle a été déférée à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), et jugée par la suite.

Stéphane Agbré, dit Apoutchou National, avait affirmé sur les réseaux sociaux qu’il voulait, avec cette plainte, mettre la pression à Mlle Yelene Kouamé afin de l’amener à rembourser les fonds qu’elle devait au groupe. Il ne souhaitait aucunement son enfermement qu’il n’a finalement pas pu éviter malgré sa tentative collective de dernière avec Zagba le requin.

Cette situation devait attirer l’attention des populations sur les dangers des tontines numériques et l’importance de la prudence dans ce type d’opérations financières entre amis.