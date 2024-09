Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam seraient en froid. Des sources proches de l’ancien président de la République ont confié que ce dernier ne souhaiterait plus avoir de contact avec le président du PDCI-RDA.

Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo en froid ?

À quelques mois de la présidentielle de 2025, les relations entre Gbagbo et Thiam ne sont pas au beau fixe. Alors que le PDCI-RDA a répondu récemment à l’appel de Laurent Gbagbo, on apprend à présent que Tidjane Thiam ne serait plus la bienvenue. Selon Africa Intelligence, le président de PPA – CI ne voudrait plus sentir le successeur d’Henri Konan Bédié dans ses rayons.

Selon les médias, la brouille entre les deux chefs de partis tire ses racines dans des situations qui ne datent pas de maintenant. Il s’agirait d’anciennes piques qui ont refait surface ces derniers mois. La source fait précisément allusion à des propos que Thiam aurait tenus et qui ont irrité Gbagbo à l’époque.

Pourtant, Tidjane Thiam s’était montré favorable au maintien des relations qui existaient entre le PPA-CI et le PDCI-RDA au temps de Bédié.

Cette distance qui tente de se créer entre les deux personnalités n’arrange clairement pas l’opposition qui essaye de s’organiser face au RHDP en vue de la présidentielle. Déjà, le PDCI-RDA se retrouve dans une coalition avec le MGC de Simone Ehivet Gbagbo sans le PPA-CI. Cette nouvelle posture du PDCI-RDA pourrait empirer les choses entre Thiam et Gbagbo.