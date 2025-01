Les douanes burkinabè viennent de porter un coup sévère aux réseaux de trafic de drogue. En l’espace de quelques jours, entre fin décembre 2024 et début janvier 2025, près de 7 tonnes de chanvre indien et d’amphétamines ont été saisies, représentant une valeur marchande estimée à plus de 169 millions de FCFA.

La plus importante saisie a été réalisée le 27 décembre 2024 sur l’axe Bobo-Dioulasso – Faramana au Burkina Faso, où les agents des douanes ont intercepté un camion transportant plus de 6 tonnes d’amphétamines dissimulées d’une valeur estimée à 110 000 000 FCFA et en direction du Mali.

Quelques jours plus tard, c’est près d’une tonne de chanvre indien qui a été découverte dans un véhicule circulant sur le même axe. En effet, les trafiquants ont dissimulé 1188 plaquettes de ce produit dans des faux réservoirs dudit véhicule.

Enfin, le 4 janvier, le bureau des douanes de Cinkansé a mis la main sur près de 45 kg de chanvre indien dans un véhicule de transport en commun en provenance du Togo.

Ces saisies successives témoignent de l’intensification des efforts des autorités douanières du Burkina Faso à lutter contre le trafic de drogue, un fléau qui menace la santé publique et la sécurité du pays.

Dans un communiqué, la Direction générale des douanes du Burkina Faso a souligné les conséquences néfastes de la consommation de stupéfiants, notamment sur la jeunesse. Les autorités appellent à une vigilance accrue et à une coopération renforcée entre les différents acteurs pour éradiquer ce fléau.

Cette opération d’envergure est un signal fort envoyé aux trafiquants de drogue. Elle démontre la détermination des autorités à lutter contre ce phénomène et à protéger la population.