Le rêve des sportifs Centrafricains de pouvoir retrouver les pelouses du complexe sportif Barthelemy Boganda, vient de s’envoler. La Confédération Africaine de Football (CAF), balaie du revers de la main, la demande de la levée de suspension du stade Centrafricain.

Dans un Courier daté du 30 octobre 2024 et adressé à la Fédération Centrafricaine de Football (FCF), la plus haute instance du football Africain, maintient les sanctions prises à l’encontre de la Centrafrique. Ces sanctions concernent, l’interdiction de toutes les compétitions sportives internationales au complexe sportif Barthélemy Boganda de Bangui en Centrafrique.

Dans ce courrier, la Confédération Africaine de Football (CAF) rappelle, que malgré des travaux de rénovation entrepris par les autorités politiques et sportives Centrafricaines, le stade « ne remplit pas encore les critères requis pour la catégorie 3 et n’est pas approuvé pour les prochains matchs des qualificatifs à la CAN Maroc 2025 ».

Pour justifier sa décision, la Confédération Africaine de Football (CAF) informe l’instance dirigeante du Football en Centrafrique, que les travaux entrepris ne sont pas conformes, « aux observations formulées précédemment » par elle. Ces travaux, ne correspondent non plus, « aux règlements relatifs aux stades destinés à accueillir des compétitions internationales Seniors A ».

Pour faire bouger les lignes, la Confédération Africaine de Football (CAF) propose à la Centrafrique, quelques pistes. Il s’agit notamment, de « faire appel à une entreprise spécialisée dans la pose et l’entretien du gazon naturel » et, de « recourir à une entreprise spécialisée en éclairage sportif ». Il est aussi demandé à la Centrafrique et du point de vue sécuritaire, « de collaborer avec un ou des experts en infrastructures footballistiques… »

La Confédération Africaine de Football (CAF), n’a pas omis de rappeler, qu’elle demeure « engagée » à soutenir la Centrafrique avec, « l’assistance de spécialistes » pour, élever la qualité du stade « aux normes exigées par la CAF et la FIFA pour l’organisation de compétitions internationales de haut niveau ».

Il faut savoir, que les prochaines rencontres décisives des Fauves de Bas-Oubangui contre le Lesotho et le Gabon, vont se jouer en Afrique du Sud. L’information, n’est pas encore confirmée officiellement par la Fédération Centrafricaine de Football (FCF).