Plusieurs mois après son arrestation, Serge Mathurin Adou se porte bien selon Victor Akéssé, Consul de la Côte d’Ivoire au Niger. Face à la presse ce lundi, il a donné des informations officielles sur la situation actuelle du journaliste ivoirien, quelques mois après son arrestation. Il a profité de sa sortie pour remercier les autorités nigériennes qui ont refusé de livrer son compatriote aux autorités burkinabè.

Le Consul de la Côte d’Ivoire remercie le Niger d’avoir refusé d’extrader Serge Mathurin Adou au Burkina Faso

On en sait un peu plus sur la situation du journaliste ivoirien Serge Mathurin Adou arrêté par les autorités nigériennes pour « atteinte à la sûreté de l’Etat » sur une plainte du Burkina Faso. Il est accusé d’avoir émergé des membres d’un réseau de déstabilisation du régime du capitaine Ibrahim Traoré. Selon Victor Akéssé, Consul de la Côte d’Ivoire au Niger, il se porte bien et est gardé en lieu sûr. « J’ai été appelé à la police judiciaire de Niamey où j’ai rencontré notre compatriote. Il n’a donc pas été extradé au Burkina Faso. Il est bel et bien au Niger et à Niamey. Je l’ai vu, son épouse et ses enfants. Cela nous a rassuré », a-t-il déclaré.

Le Consul de la Côte d’Ivoire se réjouit du refus du Niger d’extrader le journaliste au Burkina Faso. À en croire Victor Akéssé, les proches du mis en cause craignaient son extradition, compte tenu de la proximité diplomatique entre le Niger et le Burkina Faso. « Je voudrais par ma voix, au nom du gouvernement ivoirien et du président Alassane Ouattara, dire très sincèrement merci au général Abdourahamane Tiani d’avoir refusé d’extrader notre compatriote au Burkina Faso et de le mettre à la disposition de la justice de son pays pour qu’il soit jugé conformément aux lois du Niger », a déclaré Victor Akéssé.

Il espère que le journaliste ivoirien sera innocenté et va pouvoir regagner sa famille et ses compatriotes. Pour rappel, Serge Mathurin Adou a été entendu par le procureur et inculpé pour « atteinte à la sûreté de l’Etat ». Il est actuellement sous mandat de dépôt et transféré à la prison civile de Birni N’Gaouré dans la région de Dosso à 110 kilomètres de Niamey.