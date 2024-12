La troisième édition du JAFEF (Forum Économique public-privé, Japon-Afrique) s’est tenue le 16 décembre 2024 à l’hôtel Sofitel Ivoire d’Abidjan. Cet événement a été l’occasion d’échanges autour du thème : « Collaborer avec l’Afrique pour créer de nouvelles valeurs et développer notre avenir. Co-innovation avec l’Afrique, co-création avec l’Afrique ». À l’issue de nombreuses discussions, l’Afrique a bénéficié de trois grands projets d’investissement annoncés par le Japon.

JAFEF 2024 : l’Afrique sort victorieuse

Ce n’était ni un combat ni un défi, mais l’Afrique a marqué des points importants. Lors du troisième Forum Économique public-privé, Japon-Afrique (JAFEF 2024), Ogushi Masaki, vice-ministre japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, a affirmé la volonté du Japon d’investir dans le développement de l’Afrique. Les domaines concernés incluent notamment la transformation numérique, la transformation verte et l’initiative de renforcement de la connectivité.

Reconnu mondialement pour son expertise technologique, le Japon possède une capacité d’innovation exceptionnelle dans des secteurs clés tels que l’énergie, la technologie, l’industrie et la digitalisation. Selon Ogushi Masaki, dans le cadre de la transformation numérique, plusieurs projets de start-ups bénéficieront d’un financement.

Outre ces projets de start-ups, des projets d’infrastructures verront également le jour grâce aux financements japonais. Quant à l’initiative de renforcement de la connectivité, elle sera approfondie lors du prochain forum public-privé Japon-Inde, prévu en Inde en 2025. À cette occasion, la signature d’une vingtaine de protocoles d’accord visant à améliorer la connectivité du continent africain est annoncée. Ogushi Masaki a ainsi invité les pays africains à ne pas manquer ce rendez-vous stratégique pour le développement économique national et continental.

Un financement de 1 milliard de dollars annoncé pour 2025

Lors de son intervention, Ogushi Masaki a dévoilé que le Japon prévoit un budget d’investissement de 1 milliard de dollars US pour l’Afrique en 2025. Plus de 100 entreprises japonaises ont pris part au forum, et selon le vice-ministre, elles joueront un rôle crucial dans le développement du continent africain. Cette déclaration a été renforcée par Jun Karube, président de la Fédération des entreprises japonaises et président du Comité sur l’Afrique.

« Le Japon va continuer d’aider l’Afrique à se développer dans divers domaines. » Cette annonce représente également une opportunité pour les entreprises africaines présentes d’établir de nouveaux partenariats.

Le troisième Forum Économique public-privé, Japon-Afrique, a été présidé par Robert Beugré Mambé, Premier ministre de la Côte d’Ivoire.