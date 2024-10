La Côte d’Ivoire a remporté le trophée de la Coupe du monde de Maracana ce dimanche à Abidjan, s’imposant avec brio face aux Guépards du Bénin. Les Éléphants, portés par un public en liesse, ont dominé la compétition de bout en bout et ont confirmé leur statut de favori.

Mara’Monde 2024 : la Côte d’Ivoire bat le Bénin et soulève la Coupe du monde de Maracana

Après avoir écrasé le Canada en demi-finale sur un score sans appel, la Côte d’Ivoire a poursuivi sur sa lancée en finale face au Bénin, s’imposant 3-0. Dès les premières minutes, les Ivoiriens ont imposé leur rythme, ne laissant aucune chance à leurs adversaires. Le jeu collectif des Éléphants, ainsi que leur solidité défensive, ont été des éléments clés de cette victoire éclatante.

Tout au long de cette édition 2024 du Mara’Monde, la Côte d’Ivoire a affiché une forme impressionnante. Les Éléphants ont réalisé un parcours sans faute, enchaînant les victoires grâce à une attaque prolifique et une défense intraitable. Ce succès en finale couronne une série de performances remarquables, marquées par une détermination sans faille et un esprit d’équipe exemplaire.

Cette victoire en Coupe du monde de Maracana est un moment historique pour la Côte d’Ivoire, qui réaffirme ainsi sa place parmi les meilleures nations de ce sport. À Abidjan, on observe des scènes de fête, avec des supporters envahissant les rues pour célébrer ce sacré, comme ce fut le cas lors de la CAN 2023. Pour les joueurs, ce triomphe est le fruit de plusieurs mois d’efforts et de travail acharné, et il est accueilli avec une grande fierté nationale.

Le Maracana, bien que moins médiatisé que d’autres disciplines, gagne en popularité sur le continent africain. Ce sport, qui mélange les règles du football et du futsal, séduit par son dynamisme et ses phases de jeu spectaculaires. La Côte d’Ivoire, avec cette nouvelle victoire confirme qu’elle est le maître de cette discipline qu’elle a inventé en 1970.

Ce que gagnent les vainqueurs de la Coupe du Monde de Maracana CIV 2024

Equipe championne : 80 000 dollars soit environ 48 Millions FCFA + un trophée et 15 médailles d’Or

Vice championne : 40 000 dollars soit environ 24 Millions de FCFA + 15 médailles d’Argent

Troisième :17 000 dollars soit environ 10 Millions FCFA + 15 médailles de bronze

Quatrième : 3 500 Dollars

5e au 8e : 2 500 dollars

Meilleur buteur : 1 000 dollars

Equipe CFA : 1 700 dollars

Il faut signaler que le meilleur buteur de la compétition est le Béninois Sévérin Afouda, qui remporte une enveloppe de 1 000 dollars. Le Bénin se partage également avec l’enveloppe de 40 000 dollars en tant que vice-champion. Quant au Togo, il s’empare de la 3ᵉ place et reçoit une enveloppe de 17 000 dollars.