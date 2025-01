La Côte d’Ivoire a prouvé au monde qu’elle peut surmonter tous les obstacles. En remportant la CAN 2023, elle a affirmé sa puissance et sa détermination. Cette victoire a été un message fort de la capacité du pays à se relever et à prospérer. Le président du Sénat nigérian, Godswill Akpabio, a salué cette réussite, tout en soulignant l’hospitalité chaleureuse et la solidarité de la nation ivoirienne.

Le parcours inspirant de la Côte d’Ivoire sous le leadership d’Alassane Ouattara

La Côte d’Ivoire a montré une résilience remarquable, malgré les cicatrices laissées par la guerre civile. Le président Alassane Ouattara a joué un rôle crucial dans cette transformation. « Vous avez traversé d’énormes défis qui auraient pu abattre d’autres nations, » a déclaré Akpabio, en référence aux efforts de réconciliation et de paix depuis 2011. Le pays a enregistré une croissance économique impressionnante de 2012 à 2023, devenant l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique.

Le PIB par habitant de la Côte d’Ivoire est devenu le plus élevé en Afrique de l’Ouest en 2023. « Je vous exprime mon plus grand respect et mon admiration pour votre leadership, » a ajouté Akpabio, louant le président ivoirien pour avoir mis le pays sur la voie du progrès. Cette admiration s’étend à travers l’Afrique, inspirant non seulement les Ivoiriens, mais aussi d’autres nations du continent.

La Côte d’Ivoire et le Nigéria entretiennent des relations solides, fondées sur une vision commune de prospérité pour l’Afrique. « Nous sommes des partenaires qui travaillent à une Afrique plus grande et plus prospère, » a déclaré Akpabio. Il a souligné l’importance de relever les défis communs, tels que le chômage des jeunes, le trafic humain et les menaces sécuritaires. Akpabio a invité les Africains à défendre les principes de justice, à rester unis et à travailler ensemble pour un avenir meilleur.

Les défis auxquels l’Afrique fait face sont nombreux, mais la coopération entre pays comme la Côte d’Ivoire et le Nigéria est essentielle. L’objectif est de créer un héritage durable pour les générations futures. Akpabio a appelé à une solidarité accrue et à un engagement commun pour répondre aux besoins du continent. En travaillant ensemble, l’Afrique peut surmonter les défis et réaliser son potentiel.