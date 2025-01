Mercredi d’un nouveau départ pour Yaya Touré, légende du football ivoirien. Titulaire de la Licence UEFA A, l’ancien joueur de Manchester City a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en obtenant la Licence Pro UEFA d’entraîneur. Cette qualification lui permet de diriger une équipe professionnelle partout en Europe.

Yaya Touré rejoint le cercle des coachs de haut niveau avec la Licence Pro UEFA

Ce mercredi 8 janvier 2025, Yaya Touré a partagé cette grande nouvelle sur ses réseaux sociaux : « Je suis ravi de vous annoncer que j’ai obtenu ma Licence Professionnelle UEFA ! J’ai beaucoup appris tout au long de cette formation et je suis encore plus enthousiaste quant à ce que je peux accomplir en tant qu’entraîneur. Merci aux tuteurs de la FA, ainsi qu’à mes amis et ma famille pour leur soutien. »

Depuis qu’il a pris sa retraite en 2019, Yaya Touré s’est consacré à sa reconversion en tant qu’entraîneur. Il a accumulé des expériences précieuses, notamment à l’Olimpik Donetsk en Ukraine (2020), à l’Akhmat Grozny en Russie (2021), ainsi qu’au sein du staff technique de Tottenham. Ces étapes ont marqué son parcours vers la Licence Pro UEFA, un diplôme essentiel pour les coachs ayant des ambitions internationales.

Yaya Touré décroche la Licence Pro UEFA : une nouvelle carrière commence 3

En décrochant ce précieux sésame, Yaya Touré rejoint le cercle restreint des techniciens ivoiriens détenteurs de cette qualification, à l’instar de son frère aîné, Kolo Touré.

Récemment, Yaya Touré a intégré le staff technique de Roberto Mancini à la tête de l’équipe nationale d’Arabie Saoudite. Le 20 novembre dernier, il a également rendu visite aux joueurs de l’Étoile Carouge, une équipe de Ligue 2 suisse, grâce à ses relations avec Adrian Ursea, l’entraîneur du club.