« La femme ne sera jamais l’égale de l’homme, point à la ligne », c’est l’une des phrases de l’Yvidero Show lâchée ce vendredi 7 mars 2025 qui fait débat sur la toile. Une déclaration choc, d’autant plus qu’elle a été publiée à la veille de la Journée internationale des droits des femmes.

Polémique : Yvidero relance le débat sur l’égalité hommes-femmes

Cette journée commémorative, instaurée par l’Organisation des Nations Unies (ONU), revêt une importance particulière pour les femmes du monde entier, car elle symbolise la lutte pour plus de droits, de libertés et d’égalité. Voir une femme – de surcroît une personnalité publique – remettre en question cette égalité a suffi à provoquer une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

Certains internautes n’ont pas tardé à exprimer leur colère. « Donc, la femme est quoi, un sous-homme ? Ou bien c’est l’homme le surhumain ? », s’indigne une certaine Carine Tian Yao. « Quand vous ne maîtrisez pas un sujet, évitez de donner publiquement votre avis. Beaucoup de personnes vous suivent et vous apprécient » ,ajoute-t-elle.

« La femme est l’égale de l’homme, point à la ligne aussi », rétorque Elvira Gris, avant de préciser : « Les deux se complètent, étant différents et n’ayant pas les mêmes dons ni les mêmes rôles. Et puis, n’oublions pas que notre perception dépend aussi de notre religion. »

Face à l’escalade des réactions, certains tentent de tempérer le débat, comme Ulrich Aymard Yéboué, qui adopte une approche plus analytique : « Sur le plan biologique, des différences existantes, bien sûr. Mais historiquement, les inégalités entre les sexes ont été construites et entretenues par des systèmes politiques, économiques et culturels favorisant les hommes. Aujourd’hui, de nombreux progrès ont été réalisés, et les femmes démontrent chaque jour qu’elles peuvent exceller dans tous les domaines : sciences, sport, politique, entrepreneuriat… »

De son côté, Eve relativise la polémique : « Ce message d’Yvidero ne signifie rien en soi, tellement il est imprécis. Ne pas être l’égale de l’homme ne signifie pas nécessairement être inférieur à lui. Cela peut aussi vouloir dire être supérieur ou simplement différent. Nous n’allons pas entretenir une polémique stérile pour l’avis d’une libre penseuse. »

Quant à Trésor , il livre une vision plus nuancée : « L’homme ne sera jamais l’égale de la femme, et la femme ne sera jamais l’égale de l’homme. Mais ensemble, nous sommes forts. Personne n’est une menace pour l’autre. Bonne chance à tous et à toutes ! »