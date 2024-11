La Guinée se lance dans la production de ses propres ordinateurs. Le pays a inauguré sa première usine d’assemblage d’ordinateurs et de tablettes pour booster le Made in Guinea. Ce projet ambitieux est le fruit d’une collaboration entre le Ministère guinéen de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, la société chinoise Green View, et Guinea Technologie Innovation (GTI).

La Guinée va désormais produire ses propres ordinateurs sur place

Aliou Diop, responsable de GTI, a affirmé que « la capacité de produire des ordinateurs de dernière génération » en Guinée est désormais une réalité. Cette unité de production remplira une double mission : au-delà de l’assemblage d’ordinateurs, elle servira de centre d’apprentissage pour les étudiants en technologie. Ce projet, qui fait écho aux objectifs de formation du gouvernement, permettra aux étudiants de développer des compétences pratiques en participant directement au processus de production.

Dr Hamidou Barry, Directeur de l’Institut Technologique de Mamou, souligne les avantages multiples de cette initiative. Ce centre offrira aux étudiants un lieu d’entraînement concret et mettra sur le marché des ordinateurs de qualité à des prix accessibles, facilitant l’équipement des institutions d’enseignement supérieur. Selon lui, l’usine dispose d’une chaîne de production permettant la fabrication moyenne de 500 ordinateurs par jour.

Avec ce projet, la Guinée rejoint le cercle des pays africains investissant dans la production locale de matériel informatique, à l’instar de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, qui ont déjà mis en place des usines similaires. Ce développement reflète la volonté du pays de renforcer sa souveraineté technologique et de soutenir l’essor du numérique en Afrique de l’Ouest.