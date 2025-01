Le Pr Jean Bahebeck, chirurgien orthopédiste et universitaire renommé, est le candidat déclaré de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) à la prochaine élection présidentielle. En tant que membre de ce parti politique historique, il était l’invité de l’émission Obama Time sur la chaîne de télévision Bnews1, ce dimanche 26 janvier 2025. Face au journaliste Ernest Obama, il s’est comparé aux légendaires Francis Ngannou et Samuel Eto’o.

« Seuls Eto’o et Ngannou sont plus populaires que moi » : Jean Bahebeck affiche ses ambitions

Le Pr Jean Bahebeck explique qu’il se présente à la présidentielle pour recueillir le maximum de suffrages et remporter l’élection. Conscient des défis, il mise sur sa popularité auprès des Camerounais. Selon ses propositions, des sondages le placent comme la troisième personnalité la plus aimée du pays, derrière Francis Ngannou, champion du monde des poids lourds en MMA, et Samuel Eto’o, ancien footballeur international et président de la Fédération camerounaise de football. « Quand on fait les sondages, il n’y a que Samuel Eto’o et Francis Ngannou qui sont plus aimés que moi au Cameroun », a-t-il affirmé, ajoutant qu’il se considère comme un potentiel leader capable de porter le Cameroun vers un nouvel élan.

Une stratégie bien préparée

Le candidat de l’UPC a également abordé la question du financement de sa campagne. Il a assuré qu’il est en mesure de mobiliser les 30 millions de francs CFA nécessaires pour le cautionnement imposé par la loi électorale. « Vous savez les soutiens que j’ai déjà ? Les financiers, les hommes d’affaires, la diaspora, même des États m’ont averti qu’ils sont prêts à soutenir ma candidature », a-t-il déclaré avec assurance. Jean Bahebeck ambitionne de faire valider sa candidature et d’incarner une alternative crédible pour le Cameroun, s’appuyant sur le soutien de la population et des ressources diversifiées pour réussir son pari.