La Côte d’Ivoire, à travers l’INAD-CI, fait désormais partie du Conseil de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP). Une intégration qui vise à inciter les entreprises à respecter scrupuleusement le code des marchés publics et à rendre la gestion des marchés publics plus efficace et éthique.

L’INAD-CI à l’ANRMP : conduire les entreprises vers le respect du code des marchés publics

L’ANRMP (Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics) s’agrandit de jour en jour. Cette institution accueillera dans son siège l’INAD-CI pour qu’ensemble, les deux entités s’unissent dans la régulation des marchés publics. Une nomination qui illustre l’engagement de l’institut en faveur de la promotion des bonnes pratiques de gouvernance et de transparence, en incitant les entreprises à respecter le code des marchés publics. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire sera représentée par M. M’Bengue Guy Gervais.

L’ANRMP a été créée pour répondre à plusieurs objectifs :

Veiller à l’application des principes de bonne gouvernance et mettre en œuvre des moyens préventifs permettant de lutter contre la fraude et la corruption dans les marchés publics et les contrats de Partenariats Public-Privé.

Réaliser des audits indépendants de la passation et de l’exécution des marchés publics et des contrats de Partenariats Public-Privé.

Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations avec les administrations concernées, régler les litiges et différends nés lors de la passation des marchés publics et des contrats de Partenariats Public-Privé, et procéder à des conciliations, si nécessaire, en matière d’exécution et de règlement des marchés publics et des contrats de Partenariats Public-Privé.

Le rôle de l’INAD-CI au sein de l’ANRMP

La présence de l’INAD-CI facilitera les missions de l’ANRMP dans la gestion des marchés publics. Elle contribuera à rendre cette gestion plus efficace et éthique. L’ANRMP, créée il y a 12 ans, a acquis une certaine notoriété. Elle compte plus d’un millier d’administrateurs, dont précisément 483 administrateurs de sociétés publiques et 50 administrateurs certifiés.

Au fil de ses activités, trois pays africains ont bénéficié de l’accompagnement de l’ANRMP pour la mise en place de leurs propres institutions. L’INAD-CI, en tant que nouveau membre, jouera un rôle important dans la mission de l’ANRMP. À titre d’exemple, l’INAD-CI a conduit le reboisement de 153,13 hectares de forêt entre 2021 et aujourd’hui.