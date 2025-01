Le président de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a été distingué par le Prix africain pour la paix. Cette récompense a été remise au représentant du chef d’Etat ivoirien Jeannot Ahoussou-Kouadio, ministre d’État conseiller spécial, des mains du président du forum d’Abu Dhabi pour la paix, Sheikh Abdoullah Bin Bayyah, en marge de la 5e Conférence africaine pour la paix, mardi 21 janvier à Nouakchott en République Islamique de Mauritanie.

Alassane Ouattara récompensé en Mauritanie pour son engagement en faveur de la paix en Afrique

Cette distinction vient saluer les efforts soutenus du président ivoirien en faveur de la paix et de la réconciliation en Côte d’Ivoire et dans la région. En effet, Alassane Ouattara est reconnu pour son rôle déterminant dans la stabilisation de son pays après la crise postélectorale de 2010 et pour son engagement en faveur de la paix en Afrique de l’Ouest.

Le Prix africain pour la paix est une distinction prestigieuse qui récompense les personnalités ayant contribué de manière significative à la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique. En attribuant ce prix à Alassane Ouattara, le jury a souligné l’importance de son rôle dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest.

La cérémonie de remise du prix s’est tenue dans le cadre de la 5e Conférence africaine pour la paix, qui a réuni des chefs d’État, des experts et des représentants de la société civile pour discuter des défis liés à la paix et à la sécurité en Afrique. Au cours des trois dernières éditions, ce prix a été attribué aux anciens présidents Mohamed Bazoum (2022) et Muhammadu Buhari (2023) et à l’actuel chef de l’Etat gambien Adama Barrow (2024).